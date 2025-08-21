Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 августа 2025, 06:20
Алонсо отреагировал на то, что игрок Реала назвал Месси лучшим игроком

Хаби – о словах Мастантуоно

Алонсо отреагировал на то, что игрок Реала назвал Месси лучшим игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на слова новичка клуба Франко Мастантуоно, который назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории футбола.

«Его любимый игрок Месси? Да это нормально, ведь Мастантуоно – аргентинец, я не удивлен его словами. Это абсолютно нормально. Мы не в праве указывать футболистам, какого игрока любить, а какого нет», – сказал Мастантуоно.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Франко Мастантуоно Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
