Алонсо отреагировал на то, что игрок Реала назвал Месси лучшим игроком

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на слова новичка клуба Франко Мастантуоно, который назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории футбола.

«Его любимый игрок Месси? Да это нормально, ведь Мастантуоно – аргентинец, я не удивлен его словами. Это абсолютно нормально. Мы не в праве указывать футболистам, какого игрока любить, а какого нет», – сказал Мастантуоно.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.