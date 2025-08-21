Алонсо отреагировал на то, что игрок Реала назвал Месси лучшим игроком
Хаби – о словах Мастантуоно
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на слова новичка клуба Франко Мастантуоно, который назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории футбола.
«Его любимый игрок Месси? Да это нормально, ведь Мастантуоно – аргентинец, я не удивлен его словами. Это абсолютно нормально. Мы не в праве указывать футболистам, какого игрока любить, а какого нет», – сказал Мастантуоно.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победитель Лиги чемпионов хочет продать вратаря
Поединок состоится 21 августа в 21:00 по Киеву