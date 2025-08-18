Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У Довбика будет новый партнер. Рома завершает трансфер вингера из АПЛ
Италия
18 августа 2025, 18:54
Леон Бэйли покинет «Астон Виллу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Бэйли

Ямайский вингер английской «Астон Виллы» Леон Бэйли вскоре перейдет в римскую «Рому», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «волчицы» согласовали сезонную аренду 28-летнего футболиста за 2-3 миллиона евро с опцией выкупа за 22 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Леон Бэйли провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее «Рома» приняла решение о будущем Довбыка.

Леон Бэйли Астон Вилла Рома Рим Фабрицио Романо аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
