У Довбика будет новый партнер. Рома завершает трансфер вингера из АПЛ
Леон Бэйли покинет «Астон Виллу»
Ямайский вингер английской «Астон Виллы» Леон Бэйли вскоре перейдет в римскую «Рому», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «волчицы» согласовали сезонную аренду 28-летнего футболиста за 2-3 миллиона евро с опцией выкупа за 22 миллиона евро.
В сезоне 2024/25 Леон Бэйли провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Ранее «Рома» приняла решение о будущем Довбыка.
🚨🟡🔴 Leon Bailey to AS Roma, here we go! Verbal agreement with Aston Villa for €2/3m loan fee plus €22m buy option clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025
Bailey only wanted Roma as priority as reported last week, deal now agreed in principle.
Medical authorization expected next. 🇯🇲 pic.twitter.com/fZO3my7xMa
