Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 августа 2025, 18:01 |
295
0

Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Цинциннати

18 августа 2025, 18:01 |
295
0
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 19 августа состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Ориентировочно в 01:00 по Киеву на центральный корт выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 9).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц на уровне Тура. Счет 3:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния выиграет трофей американского тысячника.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
С кем сыграет Монфис? Жеребьевка обновленного формата микста на US Open
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Ига Свёнтек Жасмин Паолини смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
Футбол | 18 августа 2025, 11:29 28
10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру

Украинский гранд нацелился на Доминика Ливаковича

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз на финал Мастерса в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2025, 17:20 0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз на финал Мастерса в Цинциннати
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз на финал Мастерса в Цинциннати

Поединок состоится 18 августа в 22:00 по Киеву

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18.08.2025, 08:53
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Футбол | 18.08.2025, 01:32
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 2
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 29
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем