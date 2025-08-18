Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 19 августа состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Ориентировочно в 01:00 по Киеву на центральный корт выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 9).

Это будет четвертая встреча соперниц на уровне Тура. Счет 3:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния выиграет трофей американского тысячника.

