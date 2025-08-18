WTA18 августа 2025, 18:01 |
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Цинциннати
В ночь на 19 августа состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
Ориентировочно в 01:00 по Киеву на центральный корт выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 9).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертая встреча соперниц на уровне Тура. Счет 3:0 в пользу Иги.
Победительница противостояния выиграет трофей американского тысячника.
