МОНТЕЛЛА: «Арда Туран? Из Италии связывались со мной по поводу него»
Коуч сборной Турции дал лестные характеристики наставнику «Шахтера»
Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла рассказал, что ему перед тем, как Арда Туран перешел из «Эюпспора» в «Шахтер» звонили из Италии и наводили справки о молодом турецком наставнике.
«Арда Туран – один из тренеров, которых я уважаю. У него также были отличные варианты трудоустройства в Европе. Перед его переходом в «Шахтер» мне звонили представители нескольких итальянских клубов и спрашивали моего мнения о нем. Я дал ему самые положительные характеристики. Он один из тренеров, за которыми я с удовольствием слежу», – сказал Монтелла.
Напомним, Арда Туран получил пост главного тренера «Шахтера» нынешним летом, сменив во главе донецкой команды боснийца Марино Пушича.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко
Оба тренера еще только строят свои команды