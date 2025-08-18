Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОНТЕЛЛА: «Арда Туран? Из Италии связывались со мной по поводу него»
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 17:26 |
207
0

МОНТЕЛЛА: «Арда Туран? Из Италии связывались со мной по поводу него»

Коуч сборной Турции дал лестные характеристики наставнику «Шахтера»

18 августа 2025, 17:26 |
207
0
МОНТЕЛЛА: «Арда Туран? Из Италии связывались со мной по поводу него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла рассказал, что ему перед тем, как Арда Туран перешел из «Эюпспора» в «Шахтер» звонили из Италии и наводили справки о молодом турецком наставнике.

«Арда Туран – один из тренеров, которых я уважаю. У него также были отличные варианты трудоустройства в Европе. Перед его переходом в «Шахтер» мне звонили представители нескольких итальянских клубов и спрашивали моего мнения о нем. Я дал ему самые положительные характеристики. Он один из тренеров, за которыми я с удовольствием слежу», – сказал Монтелла.

Напомним, Арда Туран получил пост главного тренера «Шахтера» нынешним летом, сменив во главе донецкой команды боснийца Марино Пушича.

По теме:
Стало известно, сколько может заплатить Шахтер за Педро Габриэля
ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Критики Ротаня сейчас на коне»
Арда Туран Винченцо Монтелла Шахтер Донецк сборная Турции по футболу
Алексей Сливченко Источник: Fotospor
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 12
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»

Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко

Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 августа 2025, 16:00 4
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Оба тренера еще только строят свои команды

Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Футбол | 18.08.2025, 13:51
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
16.08.2025, 16:16 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 2
Бокс
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 11
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем