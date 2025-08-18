МОНТЕЛЛА: «Арда Туран? Из Италии связывались со мной по поводу него»

Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла рассказал, что ему перед тем, как Арда Туран перешел из «Эюпспора» в «Шахтер» звонили из Италии и наводили справки о молодом турецком наставнике.

«Арда Туран – один из тренеров, которых я уважаю. У него также были отличные варианты трудоустройства в Европе. Перед его переходом в «Шахтер» мне звонили представители нескольких итальянских клубов и спрашивали моего мнения о нем. Я дал ему самые положительные характеристики. Он один из тренеров, за которыми я с удовольствием слежу», – сказал Монтелла.

Напомним, Арда Туран получил пост главного тренера «Шахтера» нынешним летом, сменив во главе донецкой команды боснийца Марино Пушича.