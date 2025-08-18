18.08.2025 14:00 – FT 0 : 1
Украина. Вторая лига18 августа 2025, 15:55 | Обновлено 18 августа 2025, 17:21
Атлет Киев – Самбор-Нива-2 Тернополь. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 18 августа видеотрансляцию матча 4-го тура Второй лиги
18 августа проходит матч 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 4-й тур, 18 августа 2025
14:00. Атлет Киев – Самбор-Нива-2 Тернополь
События матча
2’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива-2 Тернополь.
