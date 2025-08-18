Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлет Киев – Самбор-Нива-2 Тернополь. Смотреть онлайн LIVE
Вторая лига
Атлет
18.08.2025 14:00 – FT 0 : 1
Нива-2 Тернополь
Украина. Вторая лига
18 августа 2025, 15:55 | Обновлено 18 августа 2025, 17:21
Атлет Киев – Самбор-Нива-2 Тернополь. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 18 августа видеотрансляцию матча 4-го тура Второй лиги

Атлет Киев – Самбор-Нива-2 Тернополь. Смотреть онлайн LIVE
ПФЛ

18 августа проходит матч 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 4-й тур, 18 августа 2025

14:00. Атлет Киев – Самбор-Нива-2 Тернополь

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива-2 Тернополь.
