Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

21 декабря состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона», однако место проведения этого поединка остается неизвестным.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) подтвердила, что ее Совет директоров, проведя удаленное заседание, одобрил процесс переноса матча из Испании в американский город Майами на стадион «Hard Rock». Оба клуба согласились на время покинуть Испанию, к тому же «Барселона» считает, что игра в США принесет больше денег, чем в Испании.

Такое решение не понравилось мадридскому «Реалу» – клуб выступил с официальным заявлением, а Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию.

«Я абсолютно согласен с заявлением «Реала». Это изменение правил и это должно быть решено всеми участниками соревнования. Но сейчас все по-другому», – сказал Алонсо.

