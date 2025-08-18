Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Испания
18 августа 2025, 22:04 | Обновлено 18 августа 2025, 22:21
2470
1

Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

«Барселона» проведет матч Ла Лиги в Майами

18 августа 2025, 22:04 | Обновлено 18 августа 2025, 22:21
2470
1
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

21 декабря состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона», однако место проведения этого поединка остается неизвестным.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) подтвердила, что ее Совет директоров, проведя удаленное заседание, одобрил процесс переноса матча из Испании в американский город Майами на стадион «Hard Rock». Оба клуба согласились на время покинуть Испанию, к тому же «Барселона» считает, что игра в США принесет больше денег, чем в Испании.

Такое решение не понравилось мадридскому «Реалу» – клуб выступил с официальным заявлением, а Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию.

«Я абсолютно согласен с заявлением «Реала». Это изменение правил и это должно быть решено всеми участниками соревнования. Но сейчас все по-другому», – сказал Алонсо.

«Реал» сыграет первый матч Ла Лиги против «Осасуны» 19 августа. «Барселона» в первом туре разгромила «Мальорку» – 3:0.

По теме:
Альварес округлил несколько своих показателей результативности
Хаби Алонсо рассказал все, что думает о Ламине Ямале
ВИДЕО. Легенда Реала не любит ходить в душ. И поэтому его бросила девушка
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: AS
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18 августа 2025, 07:53 3
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»

Британец считает, что украинец должен был бы сразиться с Чисорой

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Футбол | 18.08.2025, 20:19
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
Футбол | 18.08.2025, 22:16
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18.08.2025, 03:22
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yura
ну да, як же то Реал забули спитати дозволу де їм грати...аяяяяяйй
Ответить
-2
Популярные новости
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 96
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем