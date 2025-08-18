Скандал в Испании. Реал разгневан из-за решения Барселоны уехать в США
Каталонский клуб намерен провести матч чемпионата в американском городе Майами
21 декабря состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона», однако место проведения этого поединка остается неизвестным.
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) подтвердила, что ее Совет директоров, проведя удаленное заседание, одобрил процесс перенос матча из Испании в американский город Майами на стадион «Hard Rock». Оба клуба согласились на время покинуть Испанию, к тому же «Барселона» считает, что игра в США принесет больше денег, чем в Испании.
Такое решение не понравилось мадридскому «Реалу», который разгневан из-за ситуации – «сливочные» не хотят, чтобы испанские команды проводили свои матчи на других континентах и в других странах:
«Футбольный клуб «Реал» Мадрид хотел бы сообщить своим болельщикам и любителям футбола в целом, что он решительно отвергает предложение о проведении матча чемпионата между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами Испании.
Это решение нарушает основополагающий принцип территориальной взаимности, действующий в турнире(один матч дома, а другой на домашней арене соперника), нарушая конкурентный баланс и предоставляя неоправданное спортивное преимущество. Целостность турнира требует, чтобы все матчи проводились в равных условиях для всех команд.
Одностороннее изменение этого режима нарушает равенство между претендентами, ставит под сомнение легитимность результатов и создает неприемлемый прецедент, открывающий возможности для исключений, основанных на неспортивных интересах, что явно подрывает спортивную честность и создает риск фальсификации турнира», – сообщил мадридский клуб в официальном заявлении.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: The Spanish FA has approved Villarreal 🆚 Barcelona to be played in Miami at the Hard Rock Stadium 😮— 433 (@433) August 11, 2025
Only UEFA/FIFA approval is still needed before the game in December can take place in Miami 🌴 pic.twitter.com/ta19IUSqNQ
