Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Безупречный дебют». Журналист AS расхвалил Забарного за первый матч в ПСЖ
Франция
18 августа 2025, 14:56 | Обновлено 18 августа 2025, 14:59
1491
2

«Безупречный дебют». Журналист AS расхвалил Забарного за первый матч в ПСЖ

Андрес Онрубиа Маркес оценил игру украинского защитника

18 августа 2025, 14:56 | Обновлено 18 августа 2025, 14:59
1491
2
«Безупречный дебют». Журналист AS расхвалил Забарного за первый матч в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист AS Андрес Онрубиа Маркес отреагировал на дебют защитника сборной Украины Ильи Забарного за «ПСЖ» в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».

«Безупречный дебют Забарного в составе «ПСЖ». Украинец, который порой находился под давлением, доказал, что готов выходить в стартовом составе. Он прекрасно сыграл в Нанте, продемонстрировав умение выбирать позицию и самообладание в критических ситуациях. Это отличное подписание», - написал журналист в Twitter.

«ПСЖ» победил «Нант» со счетом 1:0. Украинский защитник вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч.

Ранее Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ».

По теме:
«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18 августа 2025, 07:19 5
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер

Турки хочет боя украинца против Мозеса Итаумы

Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18 августа 2025, 14:27 30
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина

За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.08.2025, 16:00
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17.08.2025, 21:50
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
це при тому шо більше 70% ігрового часу ПСЖ володів м'ячем.
Ответить
0
ash
Я бачив лише як Заба пасує на наступного атакуючого гравця, роботи в нього не було.
Ответить
0
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 1
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 11
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем