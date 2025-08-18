«Безупречный дебют». Журналист AS расхвалил Забарного за первый матч в ПСЖ

Журналист AS Андрес Онрубиа Маркес отреагировал на дебют защитника сборной Украины Ильи Забарного за «ПСЖ» в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».

«Безупречный дебют Забарного в составе «ПСЖ». Украинец, который порой находился под давлением, доказал, что готов выходить в стартовом составе. Он прекрасно сыграл в Нанте, продемонстрировав умение выбирать позицию и самообладание в критических ситуациях. Это отличное подписание», - написал журналист в Twitter.

«ПСЖ» победил «Нант» со счетом 1:0. Украинский защитник вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч.

