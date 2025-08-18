Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Память Жоты: Ливерпуль оставил его место в раздевалке
Англия
18 августа 2025, 13:58 | Обновлено 18 августа 2025, 14:01
336
0

ФОТО. Память Жоты: Ливерпуль оставил его место в раздевалке

Символический шаг от клуба

18 августа 2025, 13:58 | Обновлено 18 августа 2025, 14:01
336
0
ФОТО. Память Жоты: Ливерпуль оставил его место в раздевалке
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа «Ливерпуль» провёл первый матч нового сезона 2025/26. В первом туре Английской Премьер-лиги «мерсисайдцы» встретились с «Борнмутом».

На домашнем стадионе «Энфилд» подопечные Арне Слота одержали победу со счётом 4:2.

Перед стартовым свистком пресс-служба клуба показала раздевалку «Ливерпуля».

Команда почтила память бывшего футболиста Диего Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора вместе с братом Андре Силвой.

Также в честь Жоты клуб вывел из обращения 20-й номер и закрепил его профиль на официальном сайте.

По теме:
Беньямин Шешко: идеальный форвард для неидеального МЮ
Легенда МЮ: «Игроки Манчестер Юнайтед выглядят подавленными»
Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»
Ливерпуль фото ДТП чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Диогу Жота раздевалки
Андрей Витренко Источник: TNT Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 20
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18 августа 2025, 07:19 5
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер

Турки хочет боя украинца против Мозеса Итаумы

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Выбрал Англию. Один из ключевых игроков Шахтера решил покинуть клуб
Футбол | 18.08.2025, 07:49
Выбрал Англию. Один из ключевых игроков Шахтера решил покинуть клуб
Выбрал Англию. Один из ключевых игроков Шахтера решил покинуть клуб
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Футбол | 18.08.2025, 13:39
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 11
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 3
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 29
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем