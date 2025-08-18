ФОТО. Память Жоты: Ливерпуль оставил его место в раздевалке
Символический шаг от клуба
15 августа «Ливерпуль» провёл первый матч нового сезона 2025/26. В первом туре Английской Премьер-лиги «мерсисайдцы» встретились с «Борнмутом».
На домашнем стадионе «Энфилд» подопечные Арне Слота одержали победу со счётом 4:2.
Перед стартовым свистком пресс-служба клуба показала раздевалку «Ливерпуля».
Команда почтила память бывшего футболиста Диего Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора вместе с братом Андре Силвой.
Также в честь Жоты клуб вывел из обращения 20-й номер и закрепил его профиль на официальном сайте.
Liverpool keeping Diogo Jota's space in the changing room for the new season ❤️ pic.twitter.com/lyZl9BgXPY— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 17, 2025
