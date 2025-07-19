«Навсегда». Ливерпуль обновил состав на официальном сайте. Жота остался

Английский «Ливерпуль» сделал некоторые изменения на своем официальном сайте, которые касаются футболистов.

В разделе «Состав» были добавлены игроки, которые присоединились к «мерсисайдцам» во время летнего трансферного окна и исключены те, кто покинул команду. Кроме того, была обновлена информация об арендованных футболистах и добавлен еще один пункт.

После вкладок «вратари», «защитники», «полузащитники», «форварды», «арендованные», появилась еще одна, которая называется «навсегда». На этом месте размещен профиль португальского форварда Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе со своим братом.

Таким образом, чемпионы Англии решили закрепить память о футболисте. Ранее из обращения был выведен 20-й номер, с которым играл португалец. В составе «Ливерпуля» Жота провел 182 матча во всех турнирах, в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.