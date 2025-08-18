Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 13:33 |
Защитник Вереса объяснил поражение от Шахтера

Семен Вовченко прокомментировал матч с донецким грандом

18 августа 2025, 13:33 |
Защитник Вереса объяснил поражение от Шахтера
НК Верес. Семен Вовченко

Защитник «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от матча 3 тура чемпионата УПЛ с «Шахтером», в котором «горняки» взяли верх – 2:0.

«Мы специально награбатывали к матчу с «Шахтером» тактическую схему с пятью защитниками, но поскольку дважды пропустили и проиграли, значит, не создали проблем сопернику.

Все же меня больше беспокоит «ноль» в графе забитые мячи. Потому что без голов трудно рассчитывать на положительный результат. Хотя в предыдущем туре в поединке с «Полтавой», прежде всего, сами виноваты, что уступили, ведь по количеству ударов и созданных угроз превосходили «горожан».

Сейчас важно не попасть в психологическую «яму». Думаю, что ситуация сразу изменится к лучшему, когда прервем полосу неудач. Пусть это будет даже в матче 1/32 финала Кубка Украины с любительским ФК «Коростень/Агро-Нива», который состоится в конце следующей недели».

Сейчас «Верес» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, проиграв в трех матчах подряд.

Ранее стало известно, сколько фанатов пришло на матч УПЛ «Верес» – «Шахтер».

По теме:
Исполнительный директор Полтавы раскритиковал арбитров за матч с Кудровкой
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Герреро забил первый мяч за Динамо в чемпионатах Украины
Семен Вовченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
