Защитник Вереса объяснил поражение от Шахтера

Защитник «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от матча 3 тура чемпионата УПЛ с «Шахтером», в котором «горняки» взяли верх – 2:0.

«Мы специально награбатывали к матчу с «Шахтером» тактическую схему с пятью защитниками, но поскольку дважды пропустили и проиграли, значит, не создали проблем сопернику.

Все же меня больше беспокоит «ноль» в графе забитые мячи. Потому что без голов трудно рассчитывать на положительный результат. Хотя в предыдущем туре в поединке с «Полтавой», прежде всего, сами виноваты, что уступили, ведь по количеству ударов и созданных угроз превосходили «горожан».

Сейчас важно не попасть в психологическую «яму». Думаю, что ситуация сразу изменится к лучшему, когда прервем полосу неудач. Пусть это будет даже в матче 1/32 финала Кубка Украины с любительским ФК «Коростень/Агро-Нива», который состоится в конце следующей недели».

Сейчас «Верес» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, проиграв в трех матчах подряд.

