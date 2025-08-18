«Достучаться до футболистов». Федецкий спрогнозировал сезон Александрии

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua спрогнозировал сезона «Александрии»:

– Вы, как опытный в прошлом футболист, а сейчас специалист, дайте прогноз на дальнейшие перспективы «Александрии».

– Не нужно заранее их хоронить или отправлять в первую лигу. Прошло только три тура, впереди практически весь чемпионат. Я считаю, что команду возглавляет квалифицированный специалист, это я могу сказать на основе своего общения с Нестеренко. Здесь важно достучаться до футболистов, помочь, кому нужно психологически. Без поддержки друг друга ничего не получится. Сейчас у «Александрии» на первом месте не игра, а результат, поэтому еще больше нужно пахать на тренировках и во время матчей.

Вот если еще несколько туров александрийцы также не смогут добиться хоть какого-то результата, тогда нужно будет задумываться об изменениях в команде.

– Но уже следующий матч с «Шахтером».

– Опять же, в футболе всякое может быть. «Горняки» из-за еврокубковых матчей сейчас много перемещаются, возможно, у команды, будет усталость. Хотя глядя на то, как подопечные Арды Турана действовали в поединке против «Вереса», не могу сказать, что они были сильно уставшими. Наверное, дают о себе знать трехразовые тренировки в межсезонье (улыбается).

Впрочем, «Александрии» отступать некуда. На мой взгляд, это будет очень интересный поединок, один из центральных в туре, несмотря на то, что команда Кирилла Нестеренко находится на дне турнирной таблицы.