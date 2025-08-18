Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Достучаться до футболистов». Федецкий спрогнозировал сезон Александрии
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 11:16 |
88
0

«Достучаться до футболистов». Федецкий спрогнозировал сезон Александрии

Экс-игрок сборной Украины оптимистично оценил перспективы украинского клуба

18 августа 2025, 11:16 |
88
0
«Достучаться до футболистов». Федецкий спрогнозировал сезон Александрии
ФК Александрия

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua спрогнозировал сезона «Александрии»:

– Вы, как опытный в прошлом футболист, а сейчас специалист, дайте прогноз на дальнейшие перспективы «Александрии».
– Не нужно заранее их хоронить или отправлять в первую лигу. Прошло только три тура, впереди практически весь чемпионат. Я считаю, что команду возглавляет квалифицированный специалист, это я могу сказать на основе своего общения с Нестеренко. Здесь важно достучаться до футболистов, помочь, кому нужно психологически. Без поддержки друг друга ничего не получится. Сейчас у «Александрии» на первом месте не игра, а результат, поэтому еще больше нужно пахать на тренировках и во время матчей.

Вот если еще несколько туров александрийцы также не смогут добиться хоть какого-то результата, тогда нужно будет задумываться об изменениях в команде.

– Но уже следующий матч с «Шахтером».
– Опять же, в футболе всякое может быть. «Горняки» из-за еврокубковых матчей сейчас много перемещаются, возможно, у команды, будет усталость. Хотя глядя на то, как подопечные Арды Турана действовали в поединке против «Вереса», не могу сказать, что они были сильно уставшими. Наверное, дают о себе знать трехразовые тренировки в межсезонье (улыбается).

Впрочем, «Александрии» отступать некуда. На мой взгляд, это будет очень интересный поединок, один из центральных в туре, несмотря на то, что команда Кирилла Нестеренко находится на дне турнирной таблицы.

По теме:
Чайка – Левый Берег-2 – 1:2. Дубль Венделла. Видео голов и обзор матча
«Посмотрите на игру с Эпицентром». Григорчук назвал главную проблему Динамо
ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ
Александрия Кирилл Нестеренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Федецкий
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины
Футбол | 18 августа 2025, 09:36 3
Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины
Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины

УЕФА определился с судейской бригадой на первый матч клубов в отборе ЛК

Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17 августа 2025, 14:26 13
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»

Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне

Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти
Футбол | 18.08.2025, 10:44
Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти
Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18.08.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове член делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18.08.2025, 08:53
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове член делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове член делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 19
Футбол
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 28
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 3
Бокс
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
16.08.2025, 09:02 1
Теннис
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 27
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем