В Динамо отреагировали на новость об интересе к призеру чемпионата мира

Турецкие СМИ сообщили, что киевское «Динамо» заинтересовалось трансфером голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича, который этим летом покинет «Фенербахче».

Однако пресс-атташе «Динамо» Андрей Шахов рассказал, что эта информация не соответствует действительности.

«Динамо» возлагает большие надежды на свою вратарскую связку. Нещерет и Моргун – основная обойма голкиперов для клуба на этот сезон. Конкуренцию им составляют молодые Игнатенко и Суркис. Что касается новостей о переходе Ливаковича из «Фенербахче» – это неправда. На эту позицию клуб не ведет поисков», – отметил Шахов.