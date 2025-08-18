Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо отреагировали на новость об интересе к призеру чемпионата мира
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 22:40 | Обновлено 18 августа 2025, 22:50
В Динамо отреагировали на новость об интересе к призеру чемпионата мира

Киевлянам приписывают интерес к Доминику Ливаковичу

18 августа 2025, 22:40 | Обновлено 18 августа 2025, 22:50
В Динамо отреагировали на новость об интересе к призеру чемпионата мира
Getty Images/Global Images Украина. Доминик Ливакович

Турецкие СМИ сообщили, что киевское «Динамо» заинтересовалось трансфером голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича, который этим летом покинет «Фенербахче».

Однако пресс-атташе «Динамо» Андрей Шахов рассказал, что эта информация не соответствует действительности.

«Динамо» возлагает большие надежды на свою вратарскую связку. Нещерет и Моргун – основная обойма голкиперов для клуба на этот сезон. Конкуренцию им составляют молодые Игнатенко и Суркис. Что касается новостей о переходе Ливаковича из «Фенербахче» – это неправда. На эту позицию клуб не ведет поисков», – отметил Шахов.

По теме:
Перед матчами с Динамо Маккаби Тель-Авив выиграл поединок Кубка Тото
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
Севилья Динамо Киев Фенербахче трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Доминик Ливакович Андрей Шахов
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
