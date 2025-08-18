В Динамо отреагировали на новость об интересе к призеру чемпионата мира
Киевлянам приписывают интерес к Доминику Ливаковичу
Турецкие СМИ сообщили, что киевское «Динамо» заинтересовалось трансфером голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича, который этим летом покинет «Фенербахче».
Однако пресс-атташе «Динамо» Андрей Шахов рассказал, что эта информация не соответствует действительности.
«Динамо» возлагает большие надежды на свою вратарскую связку. Нещерет и Моргун – основная обойма голкиперов для клуба на этот сезон. Конкуренцию им составляют молодые Игнатенко и Суркис. Что касается новостей о переходе Ливаковича из «Фенербахче» – это неправда. На эту позицию клуб не ведет поисков», – отметил Шахов.
