Ефим КОНОПЛЯ: «Игра была полностью под нашим контролем»

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал матч с «Вересом», в котором «горняки» добыли победу со счетом 2:0:

– Проанализируй сегодняшний матч, в котором «Шахтер» одолел «Верес».

– Считаю, что игра была полностью под нашим контролем, с первой до последней минуты. «Верес» пытался не дать нам забить гол, но хорошо, что получилось забить под конец первого тайма. Я считаю, что это очень важный гол. В целом они (прим. – Верес) не создали нам никаких неприятностей.

– Именно ты своим забитым мячом добавил уверенности команде под конец первого тайма. Давай вспомним тот эпизод. Также расскажи про свое празднование.

– Начну с празднования. Мы с нашим водителем Дядей Юрой договорились, что если я забью, то отпраздную именно так. Он очень рад был, когда меня увидел, чуть не плакал. Важно, что забили именно так, со стандарта, ибо все равно была тяжелая игра, сухое поле, нам нужно было быстро двигать мяч на протяжении всего первого тайма и хорошо что забили под конец первого тайма.

– Во втором тайме ты попросил сделать замену. Что случилось и волнует ли тебя это сейчас?

– Да, немного тревожит. Приводящая мышца, во время ускорения почувствовал и сразу попросил замену. Не знаю, сейчас будем работать с врачами, что бы быстрее вернуться на поле.

– Какое вообще сейчас настроение в коллективе после непростого матча с греками перед следующим еврокубковым матчем?

– Конечно мы все были в печали после той игры, хотя была очень тяжелая игра. Парни молодцы, даже играя в меньшинстве имели больше моментов и переигрывали греков, но серия пенальти это лотерея, никогда не знаешь как оно будет. Рады, что сейчас победили и будем двигаться дальше.

