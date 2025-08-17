«Мы считаем, что играли лучше». Аморим прокомментировал матч с Арсеналом

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч первого тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили лондонскому «Арсеналу»:

«Сегодня мы доказали, что можем выиграть любой матч в Премьер-лиге, особенно против такой великой команды, как «Арсенал».Мы были лучшей командой. Мы считаем, что играли лучше. В итоге мы проиграли матч, но я очень горжусь тем, как ребята старались».

«Это борьба за места, посмотрим, что будет на трансферном рынке. У них разные характеристики. Расмус Хойлунд похож на Беньямина Шешко, поэтому иногда нам приходится выбирать».

«Я не исключил Онану из состава, я не исключил ни одного из двух других игроков из состава. Нельзя ставить Андре Онана на игру, не дав ему ни одной недели, не дав ему возможности потренироваться».

