«Мы считаем, что играли лучше». Аморим прокомментировал матч с Арсеналом

Англия
17 августа 2025, 22:13 | Обновлено 17 августа 2025, 22:14
«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» со счетом 0:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч первого тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили лондонскому «Арсеналу»:

«Сегодня мы доказали, что можем выиграть любой матч в Премьер-лиге, особенно против такой великой команды, как «Арсенал».Мы были лучшей командой. Мы считаем, что играли лучше. В итоге мы проиграли матч, но я очень горжусь тем, как ребята старались».

«Это борьба за места, посмотрим, что будет на трансферном рынке. У них разные характеристики. Расмус Хойлунд похож на Беньямина Шешко, поэтому иногда нам приходится выбирать».

«Я не исключил Онану из состава, я не исключил ни одного из двух других игроков из состава. Нельзя ставить Андре Онана на игру, не дав ему ни одной недели, не дав ему возможности потренироваться».

Ранее Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша.

Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Арсенал Арсенал Лондон
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
