Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» хочет купить украинского вратаря мадридского «Реала».

«Фенербахче» уже направил первое официальное предложение по Лунину, которое «Реал» отклонил. Однако на этом турки решили не сдаваться, переговоры продолжаются, а Лунин определен как цель номер один для Жозе Моуриньо на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.