Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест
Англия
17 августа 2025, 20:06 | Обновлено 17 августа 2025, 21:01
1572
0

Украинский полузащитник провел на поле весь матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:1.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.05 и 5.8 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов был признан форвард хозяев Крис Вуд. На его счету дубль и оценки 9.2 и 8.4.

Ранее «Ноттингем Форест» одолел «Брентфорд».

Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига WhoScored Егор Ярмолюк SofaScore Крис Вуд оценки
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
