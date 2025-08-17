Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:1.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.05 и 5.8 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов был признан форвард хозяев Крис Вуд. На его счету дубль и оценки 9.2 и 8.4.

