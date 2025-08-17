Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, почему Яшари не попал в заявку ЛНЗ на матч с Полесьем в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 17:34
Стало известно, почему Яшари не попал в заявку ЛНЗ на матч с Полесьем в УПЛ

Капитан «фиолетовых» пропускает матч третьего тура УПЛ из-за повреждения

ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

В воскресенье, 17 августа, житомирское «Полесье» на домашнем стадионе будет принимать черкасский ЛНЗ в рамках матча третьего тура Украинской Премьер-лиги.

Достаточно неожиданно места в стартовом протоколе не нашлось лидеру «фиолетовых» Мухаррему Яшари. Как стало известно Sport.ua, капитан ЛНЗ пропускает поединок из-за повреждения, полученного в матче второго тура УПЛ против «Эпицентра».

По итогам двух туров «Полесье» набрало три зачетных пункта, а ЛНЗ имеет в своем активе 4 турнирных балла. Подопечные Ротаня победили «Карпаты» (2:0) и проиграли «Колосу» (0:1). Команда Пономарева сыграла в ничью с «Зарей» (0:0) и победили «Эпицентр» (1:0).

Матч Полесья – ЛНЗ запланирован на воскресенье, 17 августа. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. ЛНЗ шокировал Полесье на глазах Усика, забив с пенальти
Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первая лига. Ингулец и Нива Тернополь закрыли третий тур боевой ничьей
Мухаррем Яшари ЛНЗ Черкассы травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Полесье - ЛНЗ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
