Стало известно, почему Яшари не попал в заявку ЛНЗ на матч с Полесьем в УПЛ

В воскресенье, 17 августа, житомирское «Полесье» на домашнем стадионе будет принимать черкасский ЛНЗ в рамках матча третьего тура Украинской Премьер-лиги.

Достаточно неожиданно места в стартовом протоколе не нашлось лидеру «фиолетовых» Мухаррему Яшари. Как стало известно Sport.ua, капитан ЛНЗ пропускает поединок из-за повреждения, полученного в матче второго тура УПЛ против «Эпицентра».

По итогам двух туров «Полесье» набрало три зачетных пункта, а ЛНЗ имеет в своем активе 4 турнирных балла. Подопечные Ротаня победили «Карпаты» (2:0) и проиграли «Колосу» (0:1). Команда Пономарева сыграла в ничью с «Зарей» (0:0) и победили «Эпицентр» (1:0).

Матч Полесья – ЛНЗ запланирован на воскресенье, 17 августа. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.