Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АЛЬКАРАС: Мы выводим уровень игры на максимум и показываем красивый теннис
ATP
17 августа 2025, 17:12 |
148
0

АЛЬКАРАС: Мы выводим уровень игры на максимум и показываем красивый теннис

Карлос высказался о предстоящем финале с Янником Синнером в Цинциннати

17 августа 2025, 17:12 |
148
0
АЛЬКАРАС: Мы выводим уровень игры на максимум и показываем красивый теннис
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист и второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале Мастерса в Цинциннати и высказался о предстоящей встрече с Янником Синнером:

«Финал с Синнером? Я с нетерпением жду возможности снова сыграть против него. Благодаря ему я показываю свой лучший теннис. Для зрителей тоже здорово смотреть наши матчи. Мы выводим уровень игры на максимум и показываем действительно красивый теннис. Я готов принять этот вызов.

Я готов проанализировать, что сделал не так в прошлом матче [в финале Уимблдона], и постараться улучшиться к понедельнику. У меня есть один выходной. Постараюсь немного точнее подстроить свою игру, чтобы быть готовым на 100% – и ментально, и тактически. Выходной день будет очень полезным, и я в предвкушении понедельника.

Победа над Зверевым? Никогда не легко играть против соперника, о котором ты знаешь, что он не на 100% готов. Тем более, когда речь идет о Саше – таком замечательном человеке вне корта, с которым у меня отличные отношения. Это было тяжело. Думаю, мы начали матч, показывая хороший теннис, но вдруг он почувствовал себя плохо, и я стал больше думать о нем, чем о себе, и перестал играть в свой теннис.

Это была очень трудная ситуация для меня, и я могу только пожелать ему всего наилучшего».

Алькарас встретится с Синнером в финале турнира ATP 1000 в Цинциннати в понедельник, 18 августа. В 2025 году Карлос и Янник провели уже три очных противостояния: итальянец одержал победу в финале Уимблдона, а в решающих матчах Мастерса в Риме и Ролан Гаррос викторию отпраздновал испанец.

По теме:
Теренс АТМАН: «Синнер? Против него можно играть, но это другая вселенная»
СИННЕР: «Новички, которых не было на радаре... Это то, что нужно теннису»
Эль Класико в мире тенниса. Определена финальная пара Мастерса в Цинциннати
Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Янник Синнер ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16 августа 2025, 22:15 1
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе

Хорватский боксер одолел британца Дэвида Аделейе по итогам десяти раундов

Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Футбол | 16 августа 2025, 21:31 7
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»

Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат

Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Бокс | 17.08.2025, 00:45
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Футбол | 17.08.2025, 17:29
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 17.08.2025, 16:01
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
15.08.2025, 21:03 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 2
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 4
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 9
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем