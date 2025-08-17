АЛЬКАРАС: Мы выводим уровень игры на максимум и показываем красивый теннис

Испанский теннисист и второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале Мастерса в Цинциннати и высказался о предстоящей встрече с Янником Синнером:

«Финал с Синнером? Я с нетерпением жду возможности снова сыграть против него. Благодаря ему я показываю свой лучший теннис. Для зрителей тоже здорово смотреть наши матчи. Мы выводим уровень игры на максимум и показываем действительно красивый теннис. Я готов принять этот вызов.

Я готов проанализировать, что сделал не так в прошлом матче [в финале Уимблдона], и постараться улучшиться к понедельнику. У меня есть один выходной. Постараюсь немного точнее подстроить свою игру, чтобы быть готовым на 100% – и ментально, и тактически. Выходной день будет очень полезным, и я в предвкушении понедельника.

Победа над Зверевым? Никогда не легко играть против соперника, о котором ты знаешь, что он не на 100% готов. Тем более, когда речь идет о Саше – таком замечательном человеке вне корта, с которым у меня отличные отношения. Это было тяжело. Думаю, мы начали матч, показывая хороший теннис, но вдруг он почувствовал себя плохо, и я стал больше думать о нем, чем о себе, и перестал играть в свой теннис.

Это была очень трудная ситуация для меня, и я могу только пожелать ему всего наилучшего».

Алькарас встретится с Синнером в финале турнира ATP 1000 в Цинциннати в понедельник, 18 августа. В 2025 году Карлос и Янник провели уже три очных противостояния: итальянец одержал победу в финале Уимблдона, а в решающих матчах Мастерса в Риме и Ролан Гаррос викторию отпраздновал испанец.