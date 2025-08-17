Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
17 августа 2025, 04:30 |
Эль Класико в мире тенниса. Определена финальная пара Мастерса в Цинциннати

Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют трофей турнира ATP 1000 в США

17 августа 2025, 04:30
Эль Класико в мире тенниса. Определена финальная пара Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Яник Синнер

В ночь на 17 августа завершились все полуфинальные матчи на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.

В решающий поединок пробились лидеры мирового рейтинга: первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и второй номер Карлос Алькарас из Испании.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Синнер в полуфинале разобрался с Теренсом Атманом, а Алькарас выбил Александра Зверева.

Янник проведет восьмой финал на Мастерсах (28-й на уровне Тура – 20 трофеев). У Карлоса теперь девять решающих поединков на соревнованиях ATP 1000 (29 в Туре – 21 титул).

Алькарас и Синнер играли между собой 13 раз. Счет 8:5 в пользу испанца. На харде – 5:2, ведет Карлос. На Мастерсах – 4:1, в пользу Алькараса. В финальных поединках на уровне Тура также преимущество у испанца – 3:2.

В 2025 году Алькарас и Синнер провели уже три очных противостояния. В финале грунтового Мастерса в Риме и финале Ролан Гаррос победил Карлос, в матче за трофей Уимблдона викторию отпраздновал Янник.

Финал в Цинциннати в мужском одиночном разряде состоится 18 августа.

ATP 1000 Цинциннати. 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Теренс Атман [Q] – 7:6 (7:4), 6:2
Александр Зверев [3] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 3:6

Инфографика

Алькарас разобрал Зверева и пробился в финал Мастерса в Цинциннати
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Синнер одолел 136-ю ракетку и стал первым финалистом Мастерса в Цинциннати
