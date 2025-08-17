Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Травмировался автор гола. Шахтер вынужденно заменил Коноплю
Украина. Премьер лига
Травмировался автор гола. Шахтер вынужденно заменил Коноплю

Травматично проходит матч для горняков

Травмировался автор гола. Шахтер вынужденно заменил Коноплю
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Во втором тайме матча третьего тура Украинской Премьер-лиги между Вересом и Шахтером состоялась еще одна вынужденная замена горняков.

На 60-й минуте поле из-за повреждения оставил Ефим Конопля. Вместо него вышел Винисиус Тобиас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это уже вторая травма в игре. На 34-й минуте травмировался Алиссон.

Ефим Конопля отличился забитым голом на 45+2-й минуте.

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
