Травмировался автор гола. Шахтер вынужденно заменил Коноплю

Во втором тайме матча третьего тура Украинской Премьер-лиги между Вересом и Шахтером состоялась еще одна вынужденная замена горняков.

На 60-й минуте поле из-за повреждения оставил Ефим Конопля. Вместо него вышел Винисиус Тобиас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это уже вторая травма в игре. На 34-й минуте травмировался Алиссон.

Ефим Конопля отличился забитым голом на 45+2-й минуте.