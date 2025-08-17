Украина. Премьер лига17 августа 2025, 16:57 |
Травмировался автор гола. Шахтер вынужденно заменил Коноплю
Травматично проходит матч для горняков
17 августа 2025, 16:57
Во втором тайме матча третьего тура Украинской Премьер-лиги между Вересом и Шахтером состоялась еще одна вынужденная замена горняков.
На 60-й минуте поле из-за повреждения оставил Ефим Конопля. Вместо него вышел Винисиус Тобиас.
Это уже вторая травма в игре. На 34-й минуте травмировался Алиссон.
Ефим Конопля отличился забитым голом на 45+2-й минуте.
