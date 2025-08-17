Юлия Стародубцева – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Кливленде
17 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде, США.
В 1/16 финала украинка сыграет против американки Энн Ли (WTA 64). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Картал – Сиерра. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Ивы Йович, либо против Анастасии Потаповой.
