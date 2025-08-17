Юлия Стародубцева – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против американки Энн Ли (WTA 64). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Картал – Сиерра. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Ивы Йович, либо против Анастасии Потаповой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА