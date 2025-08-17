Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 августа 2025, 16:27 |
98
0

Юлия Стародубцева – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Кливленде

17 августа 2025, 16:27 |
98
0
Юлия Стародубцева – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

17 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против американки Энн Ли (WTA 64). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Картал – Сиерра. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Ивы Йович, либо против Анастасии Потаповой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Одна украинка сыграет на турнире WTA 250 в США на неделе перед US Open 2025
Стала известна первая соперница Ястремской на большом турнире в Цинциннати
Стародубцева в трехчасовом матче проиграла на старте турнира в Цинциннати
Юлия Стародубцева Энн Ли смотреть онлайн WTA Кливленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава
Футбол | 17 августа 2025, 15:03 6
Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава
Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава

Команда Баранова продолжает поражать качеством игры на старте сезона

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17 августа 2025, 07:20 25
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Доминик Ливакович заинтересовал киевлян

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 17.08.2025, 16:01
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
15.08.2025, 21:03 3
Футбол
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 4
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 2
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 4
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем