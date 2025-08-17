Выйдет ли Ярмолюк? Стали известны составы Ноттингема и Брентфорда
Команды встретятся в матче первого тура АПЛ
17 августа в матче первого тура Английской Премьер-лиги встретятся «Ноттингем» и «Брентфорд».
Матч начнется в 16:00 по Киеву на стадионе «Сити Граунд».
«Ноттингем» в прошлом сезоне занял седьмую позицию, а «Брентфорд» – 10-ю.
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе.
«Ноттингем»: Селс, Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс, Сангаре, Андерсон, Ндое, Гиббс-Вайт, Хадсон-Ондой, Вуд
«Брентфорд»: Келлехер, Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Генри, Йенсен, Ярмолюк, Льюис-Поттер, Миламбо, Карвальо, Тьяго
