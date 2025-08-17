Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выйдет ли Ярмолюк? Стали известны составы Ноттингема и Брентфорда
Англия
17 августа 2025, 15:13 |
239
0

Выйдет ли Ярмолюк? Стали известны составы Ноттингема и Брентфорда

Команды встретятся в матче первого тура АПЛ

17 августа 2025, 15:13 |
239
0
Выйдет ли Ярмолюк? Стали известны составы Ноттингема и Брентфорда
Сити Граунд

17 августа в матче первого тура Английской Премьер-лиги встретятся «Ноттингем» и «Брентфорд».

Матч начнется в 16:00 по Киеву на стадионе «Сити Граунд».

«Ноттингем» в прошлом сезоне занял седьмую позицию, а «Брентфорд» – 10-ю.

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе.

«Ноттингем»: Селс, Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс, Сангаре, Андерсон, Ндое, Гиббс-Вайт, Хадсон-Ондой, Вуд

«Брентфорд»: Келлехер, Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Генри, Йенсен, Ярмолюк, Льюис-Поттер, Миламбо, Карвальо, Тьяго

По теме:
Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома сделала запрос по игроку Ман Юнайтед, которого отстранил Аморим
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил игрока в другой клуб АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава
Футбол | 17 августа 2025, 15:03 3
Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава
Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава

Команда Баранова продолжает поражать качеством игры на старте сезона

Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Футбол | 16 августа 2025, 21:31 6
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»

Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат

Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.08.2025, 21:02
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Футбол | 17.08.2025, 10:04
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 4
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 4
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 25
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем