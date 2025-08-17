Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Андрей ЧИЖЕВСКИЙ: «Самоотдача и приносит нам результат»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал победу в матче с «Металлистом»

ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В матче третьего тура первой лиги «Агробизнес» на своем поле принимал харьковский «Металлист» и одержал победу со счетом 1:0. Результат матча прокомментировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Была трудная игра, потому что мы прекрасно понимали, что Металлист достаточно хорошая команда. У них очень хорошие молодые футболисты, хорошая школа. Они играют своими питомцами.

Хорошо, что забили из стандарта, потому что уже давно не забивали. Самое главное, что не пропустили. Есть победа, так и хорошо, потому что при всем этом команда показывает неплохой футбол. То, что мы просим, команда выполняет. Но хочу отметить, что именно это желание, самоотдача и приносит нам результат.

Чего не хватило команде для того, чтобы забить еще? Против нас действовала команда, которая нам не дала этого сделать, но мы свой момент все равно использовали в конце первого тайма по стандарту. Понятно, что хочется больше забивать, но три очка – это самое основное на сегодняшний день», – сказал Александр Чижевский.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины




