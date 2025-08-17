Андрей АНИЩЕНКО: «Не хватило агрессии, точности в передачах и ударов»

В матче третьего тура первой лиги «Агробизнес» на своем поле принимал харьковский «Металлист». Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Результат матча прокомментировал главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Очень трудная игра, как всегда на этом стадионе. Здесь лёгких матчей не бывает. Довольно часто у нас много проблем с командой «Агробизнеса», но с каждым разом становится все лучше.

Если мы выбрали путь развития своей молодежи, у нас нет другого варианта, как подтягивать ребят. Ошибки будут, они никуда не делись. Но досадно проигрывать матч из-за стандартного положения. Это еще раз доказывает, что стандарты в футболе имеют очень большой вес. Но еще раз повторю: у нас есть трудности, однако трудности – это топливо для успеха.

– Чего не хватило вашей команде, чтобы хотя бы свести матч к ничьей?

– Завершения атак, которые у нас были. Не хватило еще немного агрессии, немного точности в передачах, особенно в штрафную соперника. И главное – ударов. Сегодня их было слишком мало, это проблема.