Лучший бомбардир УПЛ отыграл юбилейный матч в чемпионате Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 14:44 | Обновлено 17 августа 2025, 14:46
Владислав Ванат отпраздновал круглое число забитым мячом и победой

ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

16 августа киевское «Динамо» встретилось с новичком Украинской Премьер-лиги, «Эпицентром», в третьем туре национального первенства.

Столичный клуб оформил уверенную победу над соперником на стадионе в Тернополе со счетом 4:1.

23-летний нападающий «бело-синих» Владислав Ванат провел юбилейный, 100-й, матч на уровне УПЛ: 83 игры за «Динамо» и 17 за «Черноморец».

На счету Владислава в чемпионате Украины 43 забитых мяча и 18 результативных передач.

Напомним, что в прошлом сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ.

По теме:
Верес - Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стало известно, почему с Динамо не сыграл лидер Эпицентра
Андрей ЧИЖЕВСКИЙ: «Самоотдача и приносит нам результат»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо Владислав Ванат статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
