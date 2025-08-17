Лучший бомбардир УПЛ отыграл юбилейный матч в чемпионате Украины
Владислав Ванат отпраздновал круглое число забитым мячом и победой
16 августа киевское «Динамо» встретилось с новичком Украинской Премьер-лиги, «Эпицентром», в третьем туре национального первенства.
Столичный клуб оформил уверенную победу над соперником на стадионе в Тернополе со счетом 4:1.
23-летний нападающий «бело-синих» Владислав Ванат провел юбилейный, 100-й, матч на уровне УПЛ: 83 игры за «Динамо» и 17 за «Черноморец».
На счету Владислава в чемпионате Украины 43 забитых мяча и 18 результативных передач.
Напомним, что в прошлом сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ.
