Лучший бомбардир УПЛ отыграл юбилейный матч в чемпионате Украины

16 августа киевское «Динамо» встретилось с новичком Украинской Премьер-лиги, «Эпицентром», в третьем туре национального первенства.

Столичный клуб оформил уверенную победу над соперником на стадионе в Тернополе со счетом 4:1.

23-летний нападающий «бело-синих» Владислав Ванат провел юбилейный, 100-й, матч на уровне УПЛ: 83 игры за «Динамо» и 17 за «Черноморец».

На счету Владислава в чемпионате Украины 43 забитых мяча и 18 результативных передач.

Напомним, что в прошлом сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ.