Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Воспользовались ошибкой. Кудровка забила второй мяч в ворота Полтавы
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 13:46 | Обновлено 17 августа 2025, 13:47
209
0

Александр Козак перед перерывом расстроил соперника

ФК Кудровка. Александр Козак

17 августа в 13:00 стартовал первый матч игрового дня в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги: «Кудровка» – «Полтава».

Местом проведения встречи стала «Оболонь Арена» в столице Украины – Киеве.

В начале матча номинальные хозяева, «Кудровка», реализовали пенальти и вышли вперёд. «Полтава» пыталась отыграться, однако получилось наоборот.

Команда из Черниговской области надежно сыграла в обороне и быстро организовала атаку, воспользовавшись ошибкой соперника. В итоге Александр Козак удвоил преимущество «Кудровки».

Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей Витренко
