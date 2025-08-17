17 августа в 13:00 стартовал первый матч игрового дня в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги: «Кудровка» – «Полтава».

Местом проведения встречи стала «Оболонь Арена» в столице Украины – Киеве.

В начале матча номинальные хозяева, «Кудровка», реализовали пенальти и вышли вперёд. «Полтава» пыталась отыграться, однако получилось наоборот.

Команда из Черниговской области надежно сыграла в обороне и быстро организовала атаку, воспользовавшись ошибкой соперника. В итоге Александр Козак удвоил преимущество «Кудровки».

ВИДЕО. Воспользовались ошибкой. Кудровка забила второй мяч в ворота Полтавы