Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш звездного легионера: «Я не знаю, где он»
Владислав Лупашко достаточно неоднозначно отреагировал на отсутствие Бруниньо
Львовские «Карпаты» не смогли обыграть ковалевский «Колос» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, сыграв в результативную ничью (1:1).
Неожиданно в стартовый протокол не попал бразильский легионер «львов» Бруниньо. После матча главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко дал довольно неоднозначный ответ на этот счет.
– Сегодня в заявке отсутствовал Бруниньо. В чем причина? Что с ним?
– Я не знаю, что с ним, – лаконично открестился от вопроса Лупашко.
Ранее сообщалось, что Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
