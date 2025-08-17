Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 09:08
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш звездного легионера: «Я не знаю, где он»

Владислав Лупашко достаточно неоднозначно отреагировал на отсутствие Бруниньо

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Львовские «Карпаты» не смогли обыграть ковалевский «Колос» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, сыграв в результативную ничью (1:1).

Неожиданно в стартовый протокол не попал бразильский легионер «львов» Бруниньо. После матча главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко дал довольно неоднозначный ответ на этот счет.

– Сегодня в заявке отсутствовал Бруниньо. В чем причина? Что с ним?

– Я не знаю, что с ним, – лаконично открестился от вопроса Лупашко.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022

Valentyn
Так що ж все таки відповів тренер? Де він чи що з ним? Автор статті  - мамкин видумщик)))
