Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш звездного легионера: «Я не знаю, где он»

Львовские «Карпаты» не смогли обыграть ковалевский «Колос» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, сыграв в результативную ничью (1:1).

Неожиданно в стартовый протокол не попал бразильский легионер «львов» Бруниньо. После матча главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко дал довольно неоднозначный ответ на этот счет.

– Сегодня в заявке отсутствовал Бруниньо. В чем причина? Что с ним?

– Я не знаю, что с ним, – лаконично открестился от вопроса Лупашко.

