ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала безупречную фигуру. Топ

Вита Рокоман, девушка вратаря «Зари» Никиты Турбаевского, снова покорила Instagram.

Украинская модель появилась в роскошном купальнике во время отдыха. Ее идеальная фигура и точеные формы вызвали восторг у фанатов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Комментарии под публикацией мгновенно заполнили комплименты.

В прошлом году Турбаевский впервые официально представил возлюбленную.

После слухов о разрыве пара снова вместе и наслаждается отношениями.