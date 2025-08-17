Другие новости17 августа 2025, 04:48 |
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала безупречную фигуру. Топ
Никита Турбаевский счастлив с Витой Рокоман
Вита Рокоман, девушка вратаря «Зари» Никиты Турбаевского, снова покорила Instagram.
Украинская модель появилась в роскошном купальнике во время отдыха. Ее идеальная фигура и точеные формы вызвали восторг у фанатов.
Комментарии под публикацией мгновенно заполнили комплименты.
В прошлом году Турбаевский впервые официально представил возлюбленную.
После слухов о разрыве пара снова вместе и наслаждается отношениями.
