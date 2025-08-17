Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала безупречную фигуру. Топ
Другие новости
17 августа 2025, 04:48 |
49
0

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала безупречную фигуру. Топ

Никита Турбаевский счастлив с Витой Рокоман

17 августа 2025, 04:48 |
49
0
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала безупречную фигуру. Топ
Instagram. Вита Рокоман

Вита Рокоман, девушка вратаря «Зари» Никиты Турбаевского, снова покорила Instagram.

Украинская модель появилась в роскошном купальнике во время отдыха. Ее идеальная фигура и точеные формы вызвали восторг у фанатов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Комментарии под публикацией мгновенно заполнили комплименты.

В прошлом году Турбаевский впервые официально представил возлюбленную.

После слухов о разрыве пара снова вместе и наслаждается отношениями.

По теме:
ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста
ФОТО. Ришарлисон сравнил себя с легендой футбола. Вышло комично
ВИДЕО. Уэйн Руни запустил новое шоу. Вышел первый выпуск
фото lifestyle девушки Заря Луганск Никита Турбаевский
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16 августа 2025, 07:42 1
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»

Максим – об украинском боксере

Шовковский оценил победу в УПЛ и назвал главную проблему Динамо
Футбол | 16 августа 2025, 20:55 7
Шовковский оценил победу в УПЛ и назвал главную проблему Динамо
Шовковский оценил победу в УПЛ и назвал главную проблему Динамо

Команда выиграла в УПЛ после вылета из ЛЧ

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 16.08.2025, 19:20
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Теннис | 16.08.2025, 07:05
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Тоттенхэм – Бернли – 3:0. Дубль и бисиклета Ришарлисона. Видео голов, обзор
Футбол | 17.08.2025, 01:27
Тоттенхэм – Бернли – 3:0. Дубль и бисиклета Ришарлисона. Видео голов, обзор
Тоттенхэм – Бернли – 3:0. Дубль и бисиклета Ришарлисона. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 2
Футбол
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем