ВИДЕО. Дебютный гол Луиса Диаса принес Баварии Суперкубок Германии

Колумбийскому нападающему понадобилось 77 минут, чтобы забить свой первый мяч за новую команду
Колумбийский нападающий «Баварии» Луис Диас отличился дебютным голом за мюнхенский клуб.
16 августа состоялся матч за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.
Этот матч и гол стали первыми для колумбийца в составе нового клуба.
Всего на клубном уровне Диас принял участие в 422 поединках, забил 106 голов и отдал 52 результативные передачи. «Бавария» стала для него пятой командой в карьере после «Ливерпуля», «Порту», «Атлетико Хуниор» и «Барранкильи».
ВИДЕО. Дебютный гол Луиса Диаса за Баварию
Luis Díaz estreia-se a marcar pelo Bayern e ajuda os alemães a colocar uma mão na taça 😎— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 16, 2025
🇩🇪 @DFL_Official | @VfB 0 x 2 @FCBayern#DAZNSuperCup pic.twitter.com/jA78QcrH6z
Luis Díaz scores his first Bayern Munich goal and does Diogo Jota's celebration 🫶 pic.twitter.com/G9kyZkNUNP— B/R Football (@brfootball) August 16, 2025
