Германия
17 августа 2025, 01:31
0

ВИДЕО. Дебютный гол Луиса Диаса принес Баварии Суперкубок Германии

Колумбийскому нападающему понадобилось 77 минут, чтобы забить свой первый мяч за новую команду

ВИДЕО. Дебютный гол Луиса Диаса принес Баварии Суперкубок Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский нападающий «Баварии» Луис Диас отличился дебютным голом за мюнхенский клуб.

16 августа состоялся матч за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.

Этот матч и гол стали первыми для колумбийца в составе нового клуба.

Всего на клубном уровне Диас принял участие в 422 поединках, забил 106 голов и отдал 52 результативные передачи. «Бавария» стала для него пятой командой в карьере после «Ливерпуля», «Порту», «Атлетико Хуниор» и «Барранкильи».

ВИДЕО. Дебютный гол Луиса Диаса за Баварию

Штутгарт Бавария Суперкубок Германии по футболу Луис Диас Джейми Левелинг видео голов и обзор статистика дебют Атлетико Хуниор Ливерпуль Порту
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
