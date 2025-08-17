Пока без дебюта Погба. Монако победило Гавр в 1-м туре чемпионата
Команды стартовали в новом сезоне
17 августа было сыграно три матча 1-го тура чемпионата Франции.
«Монако» дома принимало «Гавр». Из-за травмы в этой игре не смог дебютировать Поль Погба, после отбытия дисквалификации нашедший себя новый клуб.
Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.
«Ланс» на своем поле уступил «Лиону» – 0:1. Единственный гол в матче забил грузинский легионер Жорж Микаутадзе.
Ницца на последних минутах матча потеряла ничью с Тулузой – 0:1. На 89-й минуте отличился Сидыб.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат Франции 1-й тур
Ланс – Лион – 0:1
Гол: Микаутаде, 45+1
Монако – Гавр – 3:1
Голы: Льорис, 32 (автогол), Даэр, 61, Аклиуш, 74, – Ндиае, 67
Ницца – Тулуза – 0:1
Гол: Сидыбе, 89
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец – об украинце
«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»