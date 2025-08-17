Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пока без дебюта Погба. Монако победило Гавр в 1-м туре чемпионата
Чемпионат Франции
Ницца
16.08.2025 22:05 – FT 0 : 1
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
Пока без дебюта Погба. Монако победило Гавр в 1-м туре чемпионата

Команды стартовали в новом сезоне

Пока без дебюта Погба. Монако победило Гавр в 1-м туре чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа было сыграно три матча 1-го тура чемпионата Франции.

«Монако» дома принимало «Гавр». Из-за травмы в этой игре не смог дебютировать Поль Погба, после отбытия дисквалификации нашедший себя новый клуб.

Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

«Ланс» на своем поле уступил «Лиону» – 0:1. Единственный гол в матче забил грузинский легионер Жорж Микаутадзе.

Ницца на последних минутах матча потеряла ничью с Тулузой – 0:1. На 89-й минуте отличился Сидыб.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Франции 1-й тур

Ланс – Лион – 0:1

Гол: Микаутаде, 45+1

Монако – Гавр – 3:1

Голы: Льорис, 32 (автогол), Даэр, 61, Аклиуш, 74, – Ндиае, 67

Ницца – Тулуза – 0:1

Гол: Сидыбе, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Сидибе (Тулуза).
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ланс Монако Лион Гавр Поль Погба Ницца Тулуза
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
