Англия
16 августа 2025, 23:58
Рейндерс повторил интересное достижение легенды Манчестер Сити

Новичок «горожан» ярко начал сезон

Рейндерс повторил интересное достижение легенды Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

В матче первого тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

«Горожане» победили в 14 первых турах за последние 15 сезонов АПЛ.

Голом и результативной передачей за «Манчестер Сити» отметился новичок команды Тиджани Рейндерс.

Рейндерс стал 13-м игроком «Манчестер Сити», который забил гол в своем дебютном матче за клуб.

Также голландец стал лишь вторым игроком «горожан», который в своем дебютном матче забил гол и отдал ассист. Первым был аргентинец Серхио Агуэро в матче против «Суонси» в 2011 году.

