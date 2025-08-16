Рейндерс повторил интересное достижение легенды Манчестер Сити
Новичок «горожан» ярко начал сезон
В матче первого тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.
«Горожане» победили в 14 первых турах за последние 15 сезонов АПЛ.
Голом и результативной передачей за «Манчестер Сити» отметился новичок команды Тиджани Рейндерс.
Рейндерс стал 13-м игроком «Манчестер Сити», который забил гол в своем дебютном матче за клуб.
Также голландец стал лишь вторым игроком «горожан», который в своем дебютном матче забил гол и отдал ассист. Первым был аргентинец Серхио Агуэро в матче против «Суонси» в 2011 году.
Tijjani Reijnders is just the second player to both score and assist on their Premier League debut for Man City after Sergio Agüero vs. Swansea City in 2011.— Squawka (@Squawka) August 16, 2025
What a player.⚽️🅰️ pic.twitter.com/81ROkQU9Na
