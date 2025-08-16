Рейндерс повторил интересное достижение легенды Манчестер Сити

В матче первого тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

«Горожане» победили в 14 первых турах за последние 15 сезонов АПЛ.

Голом и результативной передачей за «Манчестер Сити» отметился новичок команды Тиджани Рейндерс.

Рейндерс стал 13-м игроком «Манчестер Сити», который забил гол в своем дебютном матче за клуб.

Также голландец стал лишь вторым игроком «горожан», который в своем дебютном матче забил гол и отдал ассист. Первым был аргентинец Серхио Агуэро в матче против «Суонси» в 2011 году.