Где смотреть онлайн матч 3-го тура чемпионата Украины Кудровка – Полтава
Поединок Премьер-лиги состоится 17 августа в 13:00 по киевскому времени
17 августа будет проведён матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».
Местом проведения встречи станет «Оболонь Арена» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Запланировано, что начало встречи состоится в 13:00.
Перед стартом матча «Кудровка» и «Полтава» имеют по три очка в турнирной таблице, однако клуб из Черниговщины занимает восьмое место, а полтавчане – 11-е.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче
Команда Шовковского на внутренней арене идет без потерь очков