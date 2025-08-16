Где смотреть онлайн матч 3-го тура чемпионата Украины Кудровка – Полтава

17 августа будет проведён матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Местом проведения встречи станет «Оболонь Арена» в городе Киев.

Запланировано, что начало встречи состоится в 13:00.

Перед стартом матча «Кудровка» и «Полтава» имеют по три очка в турнирной таблице, однако клуб из Черниговщины занимает восьмое место, а полтавчане – 11-е.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

