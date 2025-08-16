Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Ямаль на 90+4-й минуте в фирменном стиле забил гол с левой ноги
Испания
16 августа 2025, 23:14 |
ВИДЕО. Как Ямаль на 90+4-й минуте в фирменном стиле забил гол с левой ноги

Ламин поразил ворота Мальорки и установил окончательный счет – 3:0 в пользу Барселоны

ВИДЕО. Как Ямаль на 90+4-й минуте в фирменном стиле забил гол с левой ноги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

16 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Мальорка и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе на Пальма-де-Майорке. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Третий мяч для каталонцев на 90+3-й минуте забил Ламин Ямаль.

18-летний вундеркинд в фирменном стиле сместился в центр с правого фланга атаки и левой ногой положил супергол в ворота соперников.

Ямаль во встрече против Мальорки также отметился ассистом на Рафинью.

По теме:
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4. Как Холанд оформил дубль. Видео голов
Мальорка – Барселона – 0:3. Рафинья, Ферран Торрес и Ямаль. Видео голов
Чемпионский старт. Барселона без проблем разобралась с Мальоркой в Ла Лиге
Мальорка Барселона Мальорка - Барселона видео голов и обзор Ламин Ямаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
