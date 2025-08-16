ВИДЕО. Как Ямаль на 90+4-й минуте в фирменном стиле забил гол с левой ноги

16 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Мальорка и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе на Пальма-де-Майорке. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Третий мяч для каталонцев на 90+3-й минуте забил Ламин Ямаль.

18-летний вундеркинд в фирменном стиле сместился в центр с правого фланга атаки и левой ногой положил супергол в ворота соперников.

Ямаль во встрече против Мальорки также отметился ассистом на Рафинью.

