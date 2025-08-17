Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики
Португалия
17 августа 2025, 14:49 |
899
0

Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики

Фернанду Круш был настоящей звездой клуба

17 августа 2025, 14:49 |
899
0
Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики
ФК Бенфика

На 86-м году жизни скончался эксигрец португальской «Бенфики» Фернанду Круш, игравший на позиции защитника.

С самого детства выступал за Бенфику и провел там 14 сезонов. За это время он восемь раз становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Среди достижений у него также четыре выигранных Кубка Португалии и трижды он был вице-чемпионом Кубка европейских чемпионов. Всего за "Бенфику" сыграл 227 матчей.

Завершал карьеру в ПСЖ, который в свое время помог повыситься в классе.

За сборную Португалии сыграл 11 матчей. В 1966 году получил бронзовые награды на чемпионате мира.

По теме:
Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Голкипер современного поколения. Эдерсон празднует 32-й день рождения
Стало плохо во время матча: клуб АПЛ сообщил о смерти фаната
смерть Бенфика сборная Португалии по футболу чемпионат Португалии по футболу
Александр Сильченко Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джерело: Заря подпишет иностранного нападающего из Албании
Футбол | 17 августа 2025, 14:18 0
Джерело: Заря подпишет иностранного нападающего из Албании
Джерело: Заря подпишет иностранного нападающего из Албании

Луганский клуб работает над переходом Сумали Бакайоко

Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Футбол | 16 августа 2025, 21:31 6
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»

Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат

Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Футбол | 17.08.2025, 12:48
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16.08.2025, 22:15
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 25
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 2
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 25
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем