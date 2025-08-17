Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики
Фернанду Круш был настоящей звездой клуба
На 86-м году жизни скончался эксигрец португальской «Бенфики» Фернанду Круш, игравший на позиции защитника.
С самого детства выступал за Бенфику и провел там 14 сезонов. За это время он восемь раз становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.
Среди достижений у него также четыре выигранных Кубка Португалии и трижды он был вице-чемпионом Кубка европейских чемпионов. Всего за "Бенфику" сыграл 227 матчей.
Завершал карьеру в ПСЖ, который в свое время помог повыситься в классе.
За сборную Португалии сыграл 11 матчей. В 1966 году получил бронзовые награды на чемпионате мира.
