Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики

На 86-м году жизни скончался эксигрец португальской «Бенфики» Фернанду Круш, игравший на позиции защитника.

С самого детства выступал за Бенфику и провел там 14 сезонов. За это время он восемь раз становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Среди достижений у него также четыре выигранных Кубка Португалии и трижды он был вице-чемпионом Кубка европейских чемпионов. Всего за "Бенфику" сыграл 227 матчей.

Завершал карьеру в ПСЖ, который в свое время помог повыситься в классе.

За сборную Португалии сыграл 11 матчей. В 1966 году получил бронзовые награды на чемпионате мира.