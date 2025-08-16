Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика стартует в чемпионате Португалии 2025/26: Трубин выйдет в основе
Португалия
16 августа 2025, 22:06 | Обновлено 16 августа 2025, 22:25
Бенфика стартует в чемпионате Португалии 2025/26: Трубин выйдет в основе

16 августа орлы проведут поединок второго тура против команды Эштрелла Амадора

Бенфика стартует в чемпионате Португалии 2025/26: Трубин выйдет в основе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

16 августа лиссабонская Бенфика проведет матч второго тура чемпионата Португалии 2025/26 против команды Эштрелла Амадора.

Поединок состоится на стадионе Эштадиу Жозе Гомеш. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Для Бенфики это будет первая играя в новом сезоне национального первенства. В прошлой кампании подопечные Бруну Лаже стали вторыми, пропустив вперед Спортинг.

Стартовый состав Бенфики на матч против Эштрелы Амадоры

Эштрела Амадора Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
