Бенфика стартует в чемпионате Португалии 2025/26: Трубин выйдет в основе
16 августа орлы проведут поединок второго тура против команды Эштрелла Амадора
16 августа лиссабонская Бенфика проведет матч второго тура чемпионата Португалии 2025/26 против команды Эштрелла Амадора.
Поединок состоится на стадионе Эштадиу Жозе Гомеш. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.
Для Бенфики это будет первая играя в новом сезоне национального первенства. В прошлой кампании подопечные Бруну Лаже стали вторыми, пропустив вперед Спортинг.
Стартовый состав Бенфики на матч против Эштрелы Амадоры
