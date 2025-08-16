Бенфика стартует в чемпионате Португалии 2025/26: Трубин выйдет в основе

16 августа лиссабонская Бенфика проведет матч второго тура чемпионата Португалии 2025/26 против команды Эштрелла Амадора.

Поединок состоится на стадионе Эштадиу Жозе Гомеш. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Для Бенфики это будет первая играя в новом сезоне национального первенства. В прошлой кампании подопечные Бруну Лаже стали вторыми, пропустив вперед Спортинг.

Стартовый состав Бенфики на матч против Эштрелы Амадоры