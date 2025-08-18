Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тибо КУРТУА: «Он лучший игрок в мире на своей позиции»
Испания
18 августа 2025, 00:20 |
279
0

Тибо КУРТУА: «Он лучший игрок в мире на своей позиции»

Бельгиец рад возвращению Эдера Милитао

18 августа 2025, 00:20 |
279
0
Тибо КУРТУА: «Он лучший игрок в мире на своей позиции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рад восстановлению после травмы бразильского центрбека «бланкос» Эдера Милитао. Куртуа считает Милитао лучшим игроком в мире на позиции центрального защитника.

«Милитао – лучший игрок в мире на своей позиции. Он готов к новому сезону», – сказал Куртуа.

Милитао пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок.

Ранее звездный вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, сколько еще времени хочет провести в «королевском клубе».

По теме:
Матрасники схватились за голову. Эспаньол с камбеком обыграл Атлетико
ВИДЕО. Хетафе в гостях добыло победу над Сельтой
Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона
Эдер Милитао Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 19
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Война | 17 августа 2025, 09:00 4
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ

Александру Гончару было 43 года

Забарный получил солидную оценку за дебютный матч в составе ПСЖ с Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:59
Забарный получил солидную оценку за дебютный матч в составе ПСЖ с Нантом
Забарный получил солидную оценку за дебютный матч в составе ПСЖ с Нантом
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17.08.2025, 14:26
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 17
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 47
MMA
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем