Тибо КУРТУА: «Он лучший игрок в мире на своей позиции»

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рад восстановлению после травмы бразильского центрбека «бланкос» Эдера Милитао. Куртуа считает Милитао лучшим игроком в мире на позиции центрального защитника.

«Милитао – лучший игрок в мире на своей позиции. Он готов к новому сезону», – сказал Куртуа.

Милитао пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок.

