Испания18 августа 2025, 00:20 |
279
0
Тибо КУРТУА: «Он лучший игрок в мире на своей позиции»
Бельгиец рад возвращению Эдера Милитао
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рад восстановлению после травмы бразильского центрбека «бланкос» Эдера Милитао. Куртуа считает Милитао лучшим игроком в мире на позиции центрального защитника.
«Милитао – лучший игрок в мире на своей позиции. Он готов к новому сезону», – сказал Куртуа.
Милитао пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок.
Ранее звездный вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, сколько еще времени хочет провести в «королевском клубе».
