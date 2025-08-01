Куртуа дал понять Лунину, сколько он еще будет играть за Реал Мадрид

Звездный вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, сколько еще времени хочет провести в «королевском клубе».

«Моя мечта – завершить карьеру в мадридском «Реале», – сказал Куртуа.

Действующий контракт между бельгийцем и «сливочными» истекает летом 2027 года. Однако обе стороны работают над тем, чтобы продлить отношения до 2029 года.

В прошлом сезоне Тибо Куртуа провел 53 матча на клубном уровне, 17 из которых стали сухими, и пропустил 63 мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости.