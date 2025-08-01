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  4. Куртуа дал понять Лунину, сколько он еще будет играть за Реал Мадрид
Испания
01 августа 2025, 03:06 |
147
0

Куртуа дал понять Лунину, сколько он еще будет играть за Реал Мадрид

Тибо планирует закончить карьеру в «галактикос»

01 августа 2025, 03:06 |
147
0
Куртуа дал понять Лунину, сколько он еще будет играть за Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, сколько еще времени хочет провести в «королевском клубе».

«Моя мечта – завершить карьеру в мадридском «Реале», – сказал Куртуа.

Действующий контракт между бельгийцем и «сливочными» истекает летом 2027 года. Однако обе стороны работают над тем, чтобы продлить отношения до 2029 года.

В прошлом сезоне Тибо Куртуа провел 53 матча на клубном уровне, 17 из которых стали сухими, и пропустил 63 мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник
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