Испания23 июля 2025, 22:09 | Обновлено 23 июля 2025, 22:14
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Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости
Украинский голкипер будет иметь проблемы с игровым временем
23 июля 2025, 22:09 | Обновлено 23 июля 2025, 22:14
1949
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Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо сообщил неутешительные новости украинскому вратарю Андрею Лунину.
По информации Marca, наставник «сливочных» сообщил 26-летнему голкиперу, что у него в новом сезоне будет мало игровой практики.
Причина в том, что первым номером в «галактикос» останется бельгийский вратарь Тибо Куртуа.
В сезоне 2024/25 Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей, в которых пропустил 19 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.
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Комментарии 2
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Як ви вже дістали своїми дебіль ними ,,новинами'' про Луніна.
Нічо страшного, луня готова протирати штани до пенсії) Тільки найбільше напрягають по 10 новин кожен день про цього лавочника!
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