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  4. Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости
Испания
23 июля 2025, 22:09 | Обновлено 23 июля 2025, 22:14
1949
2

Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости

Украинский голкипер будет иметь проблемы с игровым временем

23 июля 2025, 22:09 | Обновлено 23 июля 2025, 22:14
1949
2
Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо сообщил неутешительные новости украинскому вратарю Андрею Лунину.

По информации Marca, наставник «сливочных» сообщил 26-летнему голкиперу, что у него в новом сезоне будет мало игровой практики.

Причина в том, что первым номером в «галактикос» останется бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

В сезоне 2024/25 Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей, в которых пропустил 19 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

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Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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василь бруховський
Як ви вже дістали своїми дебіль ними ,,новинами'' про Луніна.
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+2
fifa2020
Нічо страшного, луня готова протирати штани до пенсії) Тільки найбільше напрягають по 10 новин кожен день про цього лавочника!
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+1
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