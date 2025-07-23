Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо сообщил неутешительные новости украинскому вратарю Андрею Лунину.

По информации Marca, наставник «сливочных» сообщил 26-летнему голкиперу, что у него в новом сезоне будет мало игровой практики.

Причина в том, что первым номером в «галактикос» останется бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

В сезоне 2024/25 Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей, в которых пропустил 19 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.