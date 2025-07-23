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  4. У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
Испания
23 июля 2025, 00:33 |
660
1

У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу

Рулевой мадридской команды был честным с Андреем

23 июля 2025, 00:33 |
660
1
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо провел беседы с каждым игроком своей команды, включая украинского вратаря Андрея Луниного, и сообщил им об их будущей роли в коллективе на старте нового сезона, сообщает Marca.

По данным источника, 43-летний специалист был откровенен с подопечными, потому что не хотел никого обманывать. Он четко объяснил каждому игроку их роль в команде.

Отмечается, что после разговора с Алонсо футболисты «сливочных» будут иметь время для анализа своей ситуации и, если не согласятся с решением тренера, смогут начать поиск новых клубов.

Сообщалось, что Лунин дал окончательный ответ «Вильярреалу», который был заинтересован в его подписании.

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Андрей Лунин Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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ai0609081611
Відомо що сказав українцю. І що, бля@ь сказав?Де це написано?
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