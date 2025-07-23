У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо провел беседы с каждым игроком своей команды, включая украинского вратаря Андрея Луниного, и сообщил им об их будущей роли в коллективе на старте нового сезона, сообщает Marca.

По данным источника, 43-летний специалист был откровенен с подопечными, потому что не хотел никого обманывать. Он четко объяснил каждому игроку их роль в команде.

Отмечается, что после разговора с Алонсо футболисты «сливочных» будут иметь время для анализа своей ситуации и, если не согласятся с решением тренера, смогут начать поиск новых клубов.

Сообщалось, что Лунин дал окончательный ответ «Вильярреалу», который был заинтересован в его подписании.