Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 17:48
Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов будет играть на победу»

Полузащитник ФК «Чернигов» поделился ожиданиями от матча с «Прикарпатьем»

Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов будет играть на победу»
ФК Чернигов. Вячеслав Койдан

В воскресенье, 17 августа, ФК «Чернигов» проведет матч 3-го тура Первой лиги. Команда на выезде сыграет с «Прикарпатьем». Полузащитник ФК «Чернигов» Вячеслав Койдан рассказал о поражении от «Виктории» а также поделился ожиданиями от матча с «Прикарпатьем».

– Почему на твой взгляд не удалось взять три очка с Викторией?

– Виктория – довольно неплохая команда. Нам удалось неплохо начать игру, забить скорый гол. Были еще несколько моментов, но не удалось забить еще один мяч, потом две оскорбительные ошибки. Игра несколько выровнялась, могли сравнивать счет в первом тайме, может быть, тогда нам было бы легче. Выйдя на второй тайм, проигрывая 1:2, соперник сел в оборону, мы контролировали мяч, но было сложно создавать моменты, поэтому не удалось зацепиться за очки.

– На что тренеры обратили внимание после игры, на разборе?

– Нам сказали, что мы довольно неплохо выглядели в этом матче, но эти две ошибки не обязательные, я думаю, они и решили эту игру.

– После матча было немного хейта в комментариях. Что ты сказал бы тем, кто заранее списывает команду со счетов?

– Так а что списывать? Чемпионат только начался, мы показываем достаточно хорошую игру. Думаю, что и голы, и победы – впереди, мы двигаемся вперед и стараемся в каждом матче показать высокий результат.

– Ты получал какие-либо сообщения с поддержкой?

– Иногда я их получаю, но в этот раз ничего не было.

– В каком настроении команда будет готовиться к поединку с Прикарпатьем?

– Настроение отличное, боевое. В Ивано-Франковске боевая команда, наверное, как и все в Первой лиге, будем пытаться завоевать три очка.

– Как можешь оценить соперника?

– Как и у многих команд в Первой лиге, у них такой боевой стиль. Но мы будем играть в свою игру, стараться контролировать мяч, создавать моменты. Посмотрим, как оно получится.

– Что по твоему мнению будет главным для достижения победы?

– Как обычно нужно на каждом участке поля выгрызать все эпизоды. Нам укажут на слабые стороны соперника, мы постараемся ими воспользоваться и будем играть на победу.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов Прикарпатье Ивано-Франковск Виктория Сумы Вячеслав Койдан
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
