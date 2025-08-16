Марсель стал девятым клубом, проигравшим 800 матчей в Лиге 1

В матче первого тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде проиграл «Ренну» со счетом 0:1. Единственный гол забил хавбек Людовик Блас.

Это поражение стало для подопечных Роберто Де Дзерби 800-м в Лиге 1 за всю историю.

Лишь 8 команд до этого проигрывали такое количество матчей в чемпионате Франции, а «Ренн» является абсолютным рекордсменом этого антирейтинга, имея в своем пассиве 955 поражений.

Антилидеры по количеству поражений в Лиге 1

955 – Ренн

933 – Метц

888 – Ницца

887 – Страсбург

877 – Сошо

827 – Ланс

824 – Сент-Этьен

809 – Лилль

800 – Марсель