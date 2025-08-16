Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
16 августа 2025, 15:47 |
152
0

Команда Де Дзерби неудачно начала новый сезон чемпионата

Марсель стал девятым клубом, проигравшим 800 матчей в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде проиграл «Ренну» со счетом 0:1. Единственный гол забил хавбек Людовик Блас.

Это поражение стало для подопечных Роберто Де Дзерби 800-м в Лиге 1 за всю историю.

Лишь 8 команд до этого проигрывали такое количество матчей в чемпионате Франции, а «Ренн» является абсолютным рекордсменом этого антирейтинга, имея в своем пассиве 955 поражений.

Антилидеры по количеству поражений в Лиге 1

  • 955 – Ренн
  • 933 – Метц
  • 888 – Ницца
  • 887 – Страсбург
  • 877 – Сошо
  • 827 – Ланс
  • 824 – Сент-Этьен
  • 809 – Лилль
  • 800 – Марсель
