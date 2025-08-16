Марсель стал девятым клубом, проигравшим 800 матчей в Лиге 1
Команда Де Дзерби неудачно начала новый сезон чемпионата
В матче первого тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде проиграл «Ренну» со счетом 0:1. Единственный гол забил хавбек Людовик Блас.
Это поражение стало для подопечных Роберто Де Дзерби 800-м в Лиге 1 за всю историю.
Лишь 8 команд до этого проигрывали такое количество матчей в чемпионате Франции, а «Ренн» является абсолютным рекордсменом этого антирейтинга, имея в своем пассиве 955 поражений.
Антилидеры по количеству поражений в Лиге 1
- 955 – Ренн
- 933 – Метц
- 888 – Ницца
- 887 – Страсбург
- 877 – Сошо
- 827 – Ланс
- 824 – Сент-Этьен
- 809 – Лилль
- 800 – Марсель
800 - Marseille a subi sa 800e défaite en Ligue 1, devenant la 9e équipe à atteindre ce total de revers dans l'histoire du championnat. FauxDépart. #SRFCOM pic.twitter.com/ml0YfzqNRu— OptaJean (@OptaJean) August 15, 2025
