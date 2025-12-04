Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
Голкипер может сыграть в следующем матче
Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье пропустил тренировку команды, поскольку травмированная лодыжка еще не восстановилась после повреждения, полученного в прошлом поединке.
Тренерский штаб внимательно отслеживает динамику его выздоровления. По информации RMC Sport, участие Шевалье в субботнем матче против «Ренна» остается под вопросом.
Резервным вратарем парижан является россиянин Матвей Сафонов, который еще не провел ни одного официального матча в этом сезоне. Поэтому не исключено, что следующий матч может стать первым, в котором украинец Илья Забарный выйдет на поле вместе с российским кипером.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.
