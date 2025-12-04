Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
Франция
04 декабря 2025, 22:02 |
1

Голкипер может сыграть в следующем матче

04 декабря 2025, 22:02 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье пропустил тренировку команды, поскольку травмированная лодыжка еще не восстановилась после повреждения, полученного в прошлом поединке.

Тренерский штаб внимательно отслеживает динамику его выздоровления. По информации RMC Sport, участие Шевалье в субботнем матче против «Ренна» остается под вопросом.

Резервным вратарем парижан является россиянин Матвей Сафонов, который еще не провел ни одного официального матча в этом сезоне. Поэтому не исключено, что следующий матч может стать первым, в котором украинец Илья Забарный выйдет на поле вместе с российским кипером.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.

Burevestnik
Енріке не довіряє Забарному,
бо в попередньому матчі в чемпі Франції не грав,
а до цього з Тоттенхемом вийшов на заміну лише на 94-ій хвилині.
Так шо несподіванок не буде.
