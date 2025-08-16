Испанский вингер «Хетафе» Петер Федерико привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичный клуб заинтересован в подписании 23-летнего вингера. У Федерико есть конфликт с главным тренером «Хетафе» Хосе Бордаласом.

В прошедшем сезоне Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

ВИДЕО. Как играет Петер Федерико, которого сватают в Динамо