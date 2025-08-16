Украина. Премьер лига16 августа 2025, 17:14 |
ВИДЕО. Как играет Петер Федерико, которого сватают в Динамо
Испанский вингер выступает в составе «Хетафе»
16 августа 2025, 17:14 |
Испанский вингер «Хетафе» Петер Федерико привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, столичный клуб заинтересован в подписании 23-летнего вингера. У Федерико есть конфликт с главным тренером «Хетафе» Хосе Бордаласом.
В прошедшем сезоне Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
ВИДЕО. Как играет Петер Федерико, которого сватают в Динамо
Пам'ятаю як він грав проти Шахтаря в юнацькій Лізі чемпіонів, але в дорослому футболі в нього не склалося.
