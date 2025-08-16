Первая лига. Агробизнес играет с Металлистом. Стартовые составы

В субботу, 16 августа, в Первой лиге пройдут матчи 3-го тура. «Агробизнес» будет принимать харьковский «Металлист».

В новом сезоне «Агробизнес» пока не пропускал. Команда начала чемпионат с домашней победы над «Левым Берегом» со счетом 2:0. Во втором туре поединок с «Буковиной» закончился нулевой ничьей.

«Металлист» провел только один матч. Команда проиграла «Ингульцу» со счетом 1:2.

Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.