16 августа 2025
Первая лига. Агробизнес играет с Металлистом. Стартовые составы
Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность» и начнется в 15:00
В субботу, 16 августа, в Первой лиге пройдут матчи 3-го тура. «Агробизнес» будет принимать харьковский «Металлист».
В новом сезоне «Агробизнес» пока не пропускал. Команда начала чемпионат с домашней победы над «Левым Берегом» со счетом 2:0. Во втором туре поединок с «Буковиной» закончился нулевой ничьей.
«Металлист» провел только один матч. Команда проиграла «Ингульцу» со счетом 1:2.
Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
