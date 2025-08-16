Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
АВС
15.08.2025 17:30 – FT 0 : 2
Каза Пия
Португалия
16 августа 2025, 05:12 | Обновлено 16 августа 2025, 05:26
29
0

Незабитый пенальти и два гола. В Португалии стартовал второй тур

Команда Каза Пия на выезде переиграла AVS со счетом 2:0

16 августа 2025, 05:12 | Обновлено 16 августа 2025, 05:26
29
0
Незабитый пенальти и два гола. В Португалии стартовал второй тур
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Португалии стартовал второй тур.

Команда Каза Пия на выезде переиграла AVS со счетом 2:0

Хозяева поля в начале игры не забили пенальти, на что гости ответили двумя голами

Чемпионат Португалии. 2-й тур

AVS – Каза Пия – 0:2

Голы: Осундина, 31, Чамба, 57

Незабитый пенальти: Рафаел Барбоса, 14 (AVS)

Видео голов и обзор

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Дуплексе Тчамба (Каза Пия).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Korede Osundina (Каза Пия).
чемпионат Португалии по футболу Каза Пия AVS видео голов и обзор
