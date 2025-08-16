Незабитый пенальти и два гола. В Португалии стартовал второй тур

В чемпионате Португалии стартовал второй тур.

Команда Каза Пия на выезде переиграла AVS со счетом 2:0

Хозяева поля в начале игры не забили пенальти, на что гости ответили двумя голами

Чемпионат Португалии. 2-й тур

AVS – Каза Пия – 0:2

Голы: Осундина, 31, Чамба, 57

Незабитый пенальти: Рафаел Барбоса, 14 (AVS)

Видео голов и обзор