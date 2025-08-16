Португалия16 августа 2025, 05:12 | Обновлено 16 августа 2025, 05:26
Незабитый пенальти и два гола. В Португалии стартовал второй тур
Команда Каза Пия на выезде переиграла AVS со счетом 2:0
В чемпионате Португалии стартовал второй тур.
Команда Каза Пия на выезде переиграла AVS со счетом 2:0
Хозяева поля в начале игры не забили пенальти, на что гости ответили двумя голами
Чемпионат Португалии. 2-й тур
AVS – Каза Пия – 0:2
Голы: Осундина, 31, Чамба, 57
Незабитый пенальти: Рафаел Барбоса, 14 (AVS)
Видео голов и обзор
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Дуплексе Тчамба (Каза Пия).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Korede Osundina (Каза Пия).
