ВИДЕО. Футболист Барселоны построил школу и профинансировал колодец

Алехандро Бальде построил школу и колодец в деревне своего отца в Гвинее-Бисау.

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Алехандро Бальде реализовал важный благотворительный проект в память о своих корнях. Футболист профинансировал строительство начальной школы и колодца с питьевой водой в деревне Сабуиа — родном селе его отца в Гвинее-Бисау.

Проект стал возможен благодаря инициативе самого Бальде и поддержке партнеров, включая фонд «Барселоны» и компанию Nike. Новый учебный комплекс обеспечит детям доступ к образованию, а колодец – чистой питьевой воде, что значительно улучшит качество жизни местных жителей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В сво–м видеоролике, опубликованном на личном YouTube-канале, Бальде показал процесс реализации проекта и поделился моментами общения с детьми. Особое внимание футболист уделил деталям – например, все ученики получили одинаковую школьную форму, чтобы каждый чувствовал себя равным в классе.

Жест Бальде получил широкое признание среди болельщиков. Многие отметили, что этот поступок не только отражает приверженность игрока своим корням, но и служит примером социальной ответственности для молодых спортсменов.