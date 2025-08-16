Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Футболист Барселоны построил школу и профинансировал колодец
16 августа 2025, 04:55
ВИДЕО. Футболист Барселоны построил школу и профинансировал колодец

Бальде впечатлил своим поступком

ВИДЕО. Футболист Барселоны построил школу и профинансировал колодец
Instagram. Алехандро Бальде

Алехандро Бальде построил школу и колодец в деревне своего отца в Гвинее-Бисау.

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Алехандро Бальде реализовал важный благотворительный проект в память о своих корнях. Футболист профинансировал строительство начальной школы и колодца с питьевой водой в деревне Сабуиа — родном селе его отца в Гвинее-Бисау.

Проект стал возможен благодаря инициативе самого Бальде и поддержке партнеров, включая фонд «Барселоны» и компанию Nike. Новый учебный комплекс обеспечит детям доступ к образованию, а колодец – чистой питьевой воде, что значительно улучшит качество жизни местных жителей.

В сво–м видеоролике, опубликованном на личном YouTube-канале, Бальде показал процесс реализации проекта и поделился моментами общения с детьми. Особое внимание футболист уделил деталям – например, все ученики получили одинаковую школьную форму, чтобы каждый чувствовал себя равным в классе.

Жест Бальде получил широкое признание среди болельщиков. Многие отметили, что этот поступок не только отражает приверженность игрока своим корням, но и служит примером социальной ответственности для молодых спортсменов.

По теме:
ФОТО. Жена экс-динамовца вернулась в Украину и покорила сердца
ФОТО. Экс-форвард Челси примет участие в аналоге шоу «Танцы со звездами»
ФОТО. Украинские легкоатлеты показали 2-месячную дочь. Она прекрасна
Максим Лапченко
