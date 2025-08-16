ФОТО. Экс-форвард Челси примет участие в аналоге шоу «Танцы со звездами»
Джимми Флойд Хасселбайнк попробует себя в популярном шоу
Бывший нападающий сборной Нидерландов и экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк официально вошёл в список участников популярного британского шоу «Strictly Come Dancing» в сезоне 2025 года.
Анонс состоялся 11 августа в эфире программы «The One Show», где Хасселбайнк появился вместе с другими звёздами нового сезона – актрисой Алекс Кингстон и телеведущей Дани Дайер.
«Меня ждёт совершенно новый опыт. Я меняю футбольное поле на танцпол и с нетерпением жду возможности принять новый весёлый вызов. Настало время для другого типа работы ног — и, надеюсь, без автоголов», — сказал бывший форвард в комментарии Radio Times.
Хасселбайнк, известный своими голами в составе «Челси» и игрой за сборную Нидерландов, теперь примерит на себя роль танцора в одном из самых рейтинговых шоу британского телевидения. В новом сезоне зрителей ждёт полная линейка звёзд из разных сфер — от спорта до кино.
«Strictly Come Dancing 2025» стартует этой осенью на BBC One.
