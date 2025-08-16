Другие новости16 августа 2025, 03:40 |
110
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала их свидания. Романтика высшего уровня
У Максима и Елизаветы Третьяковых все хорошо
16 августа 2025, 03:40 |
110
0
Жена вингера «Колоса» Максима Третьякова Лиза показала, как они проводят время вместе.
В Instagram она выложила романтическую подборку фото с их свиданий. Среди кадров – объятия в лифте, нежные прикосновения в машине и вечера в кафе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В подписи Лиза призналась, что влюблена в их встречи. Пост она дополнила милым смайликом.
В комментариях подписчики восхищаются романтичностью пары.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2025, 23:59 4
Мерсисайдцы вырвали победу со счетом 4:2 в первом туре чемпионата Англии 2025/26
Футбол | 15 августа 2025, 08:24 5
Украинский вратарь может перейти в Фенербахче
Футбол | 16.08.2025, 01:52
Бокс | 15.08.2025, 07:17
Футбол | 15.08.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 08:46 1
15.08.2025, 02:46
14.08.2025, 23:55 361
14.08.2025, 06:45 1
14.08.2025, 18:45 6
15.08.2025, 05:42 1
14.08.2025, 09:14 4
14.08.2025, 06:27 4