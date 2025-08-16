Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
16 августа 2025, 03:40 |
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала их свидания. Романтика высшего уровня

У Максима и Елизаветы Третьяковых все хорошо

Instagram. Елизавета и Максим Третьяковы

Жена вингера «Колоса» Максима Третьякова Лиза показала, как они проводят время вместе.

В Instagram она выложила романтическую подборку фото с их свиданий. Среди кадров – объятия в лифте, нежные прикосновения в машине и вечера в кафе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи Лиза призналась, что влюблена в их встречи. Пост она дополнила милым смайликом.

В комментариях подписчики восхищаются романтичностью пары.

фото lifestyle девушки Колос Ковалевка Максим Третьяков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Сообщить об ошибке

Комментарии
