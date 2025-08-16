ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала их свидания. Романтика высшего уровня

Жена вингера «Колоса» Максима Третьякова Лиза показала, как они проводят время вместе.

В Instagram она выложила романтическую подборку фото с их свиданий. Среди кадров – объятия в лифте, нежные прикосновения в машине и вечера в кафе.

В подписи Лиза призналась, что влюблена в их встречи. Пост она дополнила милым смайликом.

В комментариях подписчики восхищаются романтичностью пары.