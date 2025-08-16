Названа судейская бригада на матч между Динамо и Маккаби Т-А в Лиге Европы
Гиорги Круашвили обслужит матч Q4 Лиги Европы 21 августа в Бачка-Тополе
Комитет арбитров УЕФА назначил судейскую бригаду на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между израильским «Маккаби» из Тель-Авива и киевским «Динамо».
Матч «Маккаби» Т-А – «Динамо» состоится в четверг, 21 августа, в сербском городе Бачка-Топола на стадионе TSC Arena, начало – в 21:00 по киевскому времени.
Арбитром в поле назначен 39-летний Гиорги Круашвили. На матчах международного уровня рефери работает с 2015 года. Среди крупнейших достижений в судейской карьере Георгия – работа на финале Евро-2021 U-21 между молодежными сборными Германии и Португалии (1:0).
Судейская бригада на матч Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев
- Главный арбитр – Гиорги Круашвили (Грузия)
- Ассистенты арбитра – Леван Варамишвили, Георгий Эликашвили (Грузия)
- Четвертый арбитр – Гиорги Авазашвили (Грузия)
- Видеоассистент арбитра – Сесар Сото Градо (Испания)
- Ассистент видеоассистента арбитра – Бакур Нинуа (Грузия)
- Наблюдатель арбитража – Сириль Циммерманн (Швейцария)
- Делегат УЕФА – Рената Томашова (Словакия)
