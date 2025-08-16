Названа судейская бригада на матч между Динамо и Маккаби Т-А в Лиге Европы

Комитет арбитров УЕФА назначил судейскую бригаду на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между израильским «Маккаби» из Тель-Авива и киевским «Динамо».

Матч «Маккаби» Т-А – «Динамо» состоится в четверг, 21 августа, в сербском городе Бачка-Топола на стадионе TSC Arena, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Арбитром в поле назначен 39-летний Гиорги Круашвили. На матчах международного уровня рефери работает с 2015 года. Среди крупнейших достижений в судейской карьере Георгия – работа на финале Евро-2021 U-21 между молодежными сборными Германии и Португалии (1:0).

Судейская бригада на матч Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев

Главный арбитр – Гиорги Круашвили (Грузия)

Ассистенты арбитра – Леван Варамишвили, Георгий Эликашвили (Грузия)

Четвертый арбитр – Гиорги Авазашвили (Грузия)

Видеоассистент арбитра – Сесар Сото Градо (Испания)

Ассистент видеоассистента арбитра – Бакур Нинуа (Грузия)

Наблюдатель арбитража – Сириль Циммерманн (Швейцария)

Делегат УЕФА – Рената Томашова (Словакия)